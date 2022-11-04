Haberler Dizi Haberleri 📺Kasaba Doktoru 23. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

📺Kasaba Doktoru 23. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 23. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Kasaba Doktoru 23. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kasaba Doktoru 23. bölüm full izle, TRT 1 Kasaba Doktoru izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kasaba Doktoru yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisinin 23. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 17:00
📺Kasaba Doktoru 23. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 4 Kasım Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru 23. bölümünün tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

KASABA DOKTORU 23. BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 23. BÖLÜM KONUSU

Hakan'ın hayatı babası Şeref'in gelişiyle altüst olur. Üstelik Şeref acil ameliyat edilmesi gereken nadir bir hastalığa sahiptir. Geçmişte yaşananlardan dolayı babasını affetmeyen Hakan ameliyatı yapmayı reddetmektedir. Erol öldüğü güne kadar gizli kalacak bir vasiyet bırakır. Vasiyet üç kişiyi ilgilendirmektedir: Neslihan, Yalçın ve Hakan. Neslihan ve Yalçın ise yeni bir plan kurar. Bu sırada ailesinin dağılmasından rahatsızlık duyan Yalçın, Leyla ve Berk ile arasını düzeltemenin yollarını aramaktadır. Leyla ile Ömer ilişkilerini toparlama yolunda ilerlemektelerdir. Nazlı ve Berk ise müdahaleleri ile onların birbirine yaklaşmasına engel olur. Hakan, geçmişin yaralarını sarmaya çalışırken Mine'ye bir teklifte bulunur. Girdikleri bu yol ikisini de iyileştirebilecek midir?

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

KASABA DOKTORU 23. BÖLÜM İZLE

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