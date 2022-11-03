📺Camdaki Kız 55. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 3 Kasım Perşembe günü ekranlara gelen 55. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 55. BÖLÜM KONUSU

Sedat; Cana'ya Nalan'la boşanacağını söyler. Selen, Muzo ve Sedat, eve dönmesi için bir kez daha Gülcihan'la konuşmaya giderler.

Nalan ise tüm bu dertlerden uzak yalnızca Hayri'yle vakit geçirmek ister ve soluğu Hayri'nin evinde alır.

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👉CAMDAKİ KIZ 55. BÖLÜM İZLE

Selen'in Nalan ve Hayri konusundaki şüpheleri onu Hayri'nin evine götürecektir.

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👉CAMDAKİ KIZ 55. BÖLÜM İZLE

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👉CAMDAKİ KIZ 55. BÖLÜM İZLE