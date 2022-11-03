Haberler Dizi Haberleri 📺Balkan Ninnisi 18. BÖLÜM FULL İZLE | Balkan Ninnisi TRT 1 son bölüm

📺Balkan Ninnisi 18. BÖLÜM FULL İZLE | Balkan Ninnisi TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 18. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 18. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 3 Kasım Perşembe günü yayınlanan yeni bölüm için Balkan Ninnisi 18. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, TRT 1 canlı yayın izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 18. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 01:30
📺Balkan Ninnisi 18. BÖLÜM FULL İZLE | Balkan Ninnisi TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 3 Kasım Perşembe günü ekranlara geldi. Balkan Ninnisi 18. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 18. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 18. BÖLÜM ÖZETİ

Jovanka'nın yaralarını sarmak isteyen Ertan, Daniel'den kalanlara ulaşırken, kendi babasıyla ilgili hiç ummadığı gerçekleri öğrenir. Bu kez destek olma sırası Jovanka'dadır.

Acısını kalbine gömüp Ertan'ın babasıyla ilgili sırları çözmesi için ona yardım etmeye başlar. Ertan, ölmüş bildiği babasından kalan izleri araştırırken, konakta Zafer ve Arif kavgası başlayacaktır.

Ivana'nın hamile olması ve konağa dönmek istemesi ailedeki tüm dengeleri alt üst edecektir. Daniel'in ölümünü kabul edemeyen Elena ise acısını Nina'dan çıkarmaktadır. Tüm bu olanlardan etkilenip yolunu kaybeden Maria'nın elinden yine konak halkı tutacaktır...

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 18. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 18. BÖLÜM İZLE

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