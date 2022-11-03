📺 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 3 Kasım Perşembe saat 20.00'de, 16. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 16. bölümünde neler yaşandığını merak ediyordu. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 16. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 16. BÖLÜM KONUSU

Yangından Sadi sayesinde kurtarılan Songül, Karabayır Hastanesi'ne getirilirken bu vakaya bakmak için görevlendirilen Derya zor bir gece geçirir.

Songül'ün durumunu öğrenen Taylan ve Serdar da soluğu hastanede alır.

Araz'ın yanına getirdiği kişiyle son şansını da denemek ister. Araz duyduğu sesle gözlerini açacak mıdır?

Hastaneden yeni çıkan Songül'ün Ankara'dan aldığı bir telefon üzülmesine neden olur.

Son görevini yapmak için Ankara'ya gitmesi gereken Songül, Sadi'yi yanına almak istemez.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 16. BÖLÜM İZLE

Sadi Payaslı, Songül'ü bu zor gününde yalnız bırakmayı kabul edecek midir?

Kıvanç hastaneye alışma sürecini tamamladığını düşünürken işlerini yoluna koyan Sadi'nin geçmiş defterleri açarak karşısına çıkması ikili arasındaki dengeleri temelli değiştirecektir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 16. BÖLÜM İZLE