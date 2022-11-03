Haberler Dizi Haberleri 📺 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

📺 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizi seyircilerini ekranlara kilitledi. Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in içinde bulunduğu karmaşık durumlar 16. bölümde de devam etti. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. yeni bölümüne dair detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 01:30
📺 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 3 Kasım Perşembe saat 20.00'de, 16. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 16. bölümünde neler yaşandığını merak ediyordu. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 16. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 16. BÖLÜM KONUSU

Yangından Sadi sayesinde kurtarılan Songül, Karabayır Hastanesi'ne getirilirken bu vakaya bakmak için görevlendirilen Derya zor bir gece geçirir.

Songül'ün durumunu öğrenen Taylan ve Serdar da soluğu hastanede alır.

Araz'ın yanına getirdiği kişiyle son şansını da denemek ister. Araz duyduğu sesle gözlerini açacak mıdır?

Hastaneden yeni çıkan Songül'ün Ankara'dan aldığı bir telefon üzülmesine neden olur.

Son görevini yapmak için Ankara'ya gitmesi gereken Songül, Sadi'yi yanına almak istemez.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 16. BÖLÜM İZLE

Sadi Payaslı, Songül'ü bu zor gününde yalnız bırakmayı kabul edecek midir?

Kıvanç hastaneye alışma sürecini tamamladığını düşünürken işlerini yoluna koyan Sadi'nin geçmiş defterleri açarak karşısına çıkması ikili arasındaki dengeleri temelli değiştirecektir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 16. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Ebru Gündeş ile klibinde aşk yaşamıştı! Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan yıllara meydan okuyor
Alişan’ın “amcasının bir tanesi” diye seslendiği yeğenine bakın! Eyşan’a ilk beğeni Hakan Ural’dan! "Ne güzel bir genç kız olmuş..."
Lider Fenerbahçe son 16'da!
Arda Güler tarihe geçtiği! Attığı gol...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 Aldatmak SON BÖLÜM FULL İZLE (3 Kasım)
📺Balkan Ninnisi SON BÖLÜM FULL İZLE (3 Kasım)
Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Mavi dil hastalığı nedir, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?
Yeniden değerleme oranı 2023 belli oldu!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus'tan Emre Mor'a fırça! Yardımcısı uzaklaştırdı Jorge Jesus'tan Emre Mor'a fırça! Yardımcısı uzaklaştırdı 01:12
Lider Fenerbahçe son 16'da! Lider Fenerbahçe son 16'da! 00:54
Arda Güler'den annesine mesaj! Arda Güler'den annesine mesaj! 00:52
Arda Güler tarihe geçtiği! Attığı gol... Arda Güler tarihe geçtiği! Attığı gol... 00:44
Kiev 10 kişi! İşte o pozisyon Kiev 10 kişi! İşte o pozisyon 00:34
Bartra: Mücadeleye devam edeceğiz Bartra: Mücadeleye devam edeceğiz 00:27
Daha Eski
A.Efes deplasmanda kayıp! A.Efes deplasmanda kayıp! 00:24
Trezeguet: Gol atmaya açım! Trezeguet: Gol atmaya açım! 00:12
A. Güler'in golüne ofsayt itirazları geldi! İşte pozisyondaki VAR çizgisi A. Güler'in golüne ofsayt itirazları geldi! İşte pozisyondaki VAR çizgisi 23:45
Jesus Arda'yı böyle kutladı Jesus Arda'yı böyle kutladı 23:43
İşte F.Bahçe'nin grubunda canlı puan durumu İşte F.Bahçe'nin grubunda canlı puan durumu 23:42
Sivasspor’dan zirve pozu! Sivasspor’dan zirve pozu! 23:34