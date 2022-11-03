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📺 ALDATMAK 7. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 7. bölüm full izle

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 7. bölümüyle seyircileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 7. bölümü 3 Kasım Perşembe günü Atv'de ekranlara geliyor. İşte Aldatmak 7. bölüm konusu ve canlı izle linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 17:00
📺 ALDATMAK 7. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 7. bölüm full izle

ALDATMAK 7. BÖLÜM İZLE | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 7. bölüm fragmanıyla dikkatleri yeniden üstüne çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 7. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 7. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 7. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 7. BÖLÜM KONUSU

Sevdiklerinin ondan gizledikleri ile yüzleşen Güzide, Tarık'ın ağır cümlelerinin doğruluk payını sorgular. Oylum'un dava sürecinin sona ermesinin ardından Güzide beklenen hamleyi yapar ve Tarık'tan boşanmak için avukat tutar. Tarık'a ihanetinin bedelini ağır ödetmeye kararlıdır. Bu zorlu günlerde ailesinin yanı sıra destekçisi Sezai olur.

New York bileti bulununca yalanı ortaya çıkan ve annesiyle yüzleşmekten kaçan Oylum'u babası yeni yalanlarla kurtarır. Bunun sonucunda Oylum sırları yüzünden babasına ve onun yeni ailesine daha ılımlı yaklaşmaya mecbur kalır. Oylum davranışlarının hem annesiyle arasındaki duvarı güçlendirdiğinin hem de onu Tolga'dan uzaklaştırdığının farkında değildir.

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 7. BÖLÜM İZLE

Eve gelen belgelerle istifası ortaya çıkan Ozan, annesinin tavrına şaşırır. Babasından aldığı parayla rahatlamıştır ancak iyi niyetine güvendiği Oltan'ın asıl niyeti henüz ortaya çıkmamıştır.

Güzide, herkese karşı anlayışlı olmaya çalışırken sabrı yeterince sınandıktan sonra bile bu iyi niyetini korumayı başarabilecek midir?

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 7. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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