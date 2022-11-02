Haberler Dizi Haberleri 📺O Kız 7. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

📺O Kız 7. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reytin listelerine hızlı bir giriş yapanO Kız, 7. bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İnternette sıkça, "O Kız 7. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız ilk bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 7. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 7. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 11:00
📺O Kız 7. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın 2 Kasım Çarşamba günü ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 7. bölümde neler yaşanacağı izleyiciler merak edilirken arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 7. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik...

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O KIZ 7. BÖLÜM KONUSU

Zeynep, hayallerinin bile ötesindeki evin kapısında yeni hayatına girmek üzeredir. Ancak bunun bir bedeli olacaktır. Sitare'nin yıllar önce Ozan'a yaptığı teklifi Zeynep'e de yapmasıyla birlikte yaşananlar nihayet Sitare ve Kadir'i karşı karşıya getirir. Kadir'i keşfetmesiyle birlikte Sitare'nin kafasındaki dayakçı kötü baba imajı yerle bir olurken, artık bambaşka bir hedefi vardır.

Yeni hayatın vaat ettikleriyle ayakları yerden kesilmiş olan Zeynep, babasını korumayı başarabilecek midir? Yoksa Ozan'ın, Kadir için yaptığı kehanet gerçek mi olacaktır? Zeynep babasıyla sınav verirken, Ozan ise Kadir gerçeğini Sitare'den saklamanın bedelini, hiç beklemediği bir anda öder.

Yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldıkları gerçekler sadece Ozan için değil, başkaları için de yıkıcı olur. Ne var ki hayat, herkes için bir planı olan Sitare'ye büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Uzaklardan gelen eski bir düşman, sadece Sitare'nin değil başta Zeynep olmak üzere herkesin hayatını değiştirmek için yola çıkar.

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OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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