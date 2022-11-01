ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 24. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (3 KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonunda da izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 1 Kasım Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 24. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 24. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 24. BÖLÜM KONUSU

Türkan, Somer ve Mine'yle birlikte içine düştüğü yalan girdabından çıkmanın yolunu yüzleşmekte bulur. Fakat Mine dürüst davranmak yerine Somer'i yeniden elde edebilmek için üçü bir aradayken yalan söyler ve Somer'le ilişkisinin hala devam ettiğini ima eder.

Nesrin, biricik kızı Türkan'ı Somer'le gönderdiği için kaygı ve merak içindedir. Nesrin, duygularını Nezahat'la paylaşırken Türkan ve Somer'in yaşadığı çalkantıları Sadık'tan gizlerler. Nesrin'e emanet edilen Kiraz bebeği almak için Türkan gelir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 24. BÖLÜM İZLE

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Mine'nin Somer'e olan aşkı sebebiyle gözünü karartıp kendisini balkondan atması Somer'in başına büyük bela açar. Somer ve Türkan, Mine'nin hayatına kastetmekten töhmet altında kalırken hastanede sahipsiz kalan Mine'ye Rüçhan, Mine'nin bebeği Kiraz'a da Türkan sahip çıkar. Türkan, yaşadığı sarsıntıların sonunda evliliği ve karnındaki bebeğiyle ilgili kesin bir karar verir.

Fatih, Derya ve Dönüş'ün arasında hangisinin kızı olduğunu anlamaya çalışır. Korman Zeytincilikte işe başlayan Dönüş'ü Serdar ve Derya ziyarete gider. Bu ziyarette gençler Mustafa'yla tanışır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 24. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.