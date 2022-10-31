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TOPRAK İLE FİDAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU | Toprak ile Fidan konusu ne, oyuncuları kim? Toprak ile Fidan dizisi nerede çekiliyor?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Toprak ile Fidan, daha ilk fragmanıyla bile tüm izleyicilerin merakını uyandırmayı başardı. Başrollerini Hazal Adıyaman ve Osman Aydın'ın paylaştığı ve hafta içi her gün izleyicileriyle buluşacak olan Toprak ile Fidan hakkında arama motorlarında Toprak ile Fidan konusu ne, oyuncuları kim? Toprak ile Fidan dizisi nerede çekiliyor? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 14:00
TOPRAK İLE FİDAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU | Toprak ile Fidan konusu ne, oyuncuları kim? Toprak ile Fidan dizisi nerede çekiliyor?

TOPRAK İLE FİDAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU | Talihsiz bir kaza ile birbirinden ayrılan çiftin aşkını konu alan Star TV'nin yeni dizisi Toprak ile Fidan, 31 Ekim Pazartesi günü yayın hayatına başlıyor. Hafta içi her gün saat 19.00'da ekranlara gelecek olan dizinin oyuncuları şimdiden merak konusu olurken diziseverler arama motorlarında Toprak ile Fidan konusu ne, oyuncuları kim? Toprak ile Fidan dizisi nerede çekiliyor? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

TOPRAK İLE FİDAN KONUSU NE?

Toprak; geçirdiği trafik kazasından sonra 5 yıl komada kalır ve uyandığında hiçbir şey hatırlamaz. Hayatıyla ilgili sadece kendine söylenen şeyleri benimsemek zorunda kalan Toprak için bir şeyler yerine tam oturmaz. Annesi Keriman, Toprak'ı nişanlısı olduğunu söylediği Aydan'la evlenmesi için zorlar. Fidan ise 5 sene önce kocası ve çocuğunu kaybetmiştir ve hasta babası ve üvey annesi ile beraber yaşamaktadır.

Toprak'ın ve annesi Keriman'ın uzun yıllardır hizmetlisi olan Halide; gerçekleri bilen iki kişiden biridir ve içindeki suçluluk duygusunu daha fazla bastıramayarak gerçekleri anlatmak için Toprak'la beraber Fidan'ın yanına gider. Fidan'a saldıran Ercan'ı gören Toprak araya girer ve Fidan'ı kurtarır.

Fidan, ölen kocası Nejat'a çok benzeyen Toprak'ın kim olduğunu anlayamaz ama hem ona hem de oğlu Burak'a yakınlık hisseder. Ercan, hastaneye götürülen Fidan'ın peşini orada da bırakmaz ve Fidan'ın kendisine evet demesi için yeni planlar yapar.

TOPRAK İLE FİDAN OYUNCULARI KİM?

  • Osman Aydın (Toprak)
  • Hazal Adıyaman (Fidan)
  • Asuman Bora (Keriman Tunç)
  • Hilal Tüfekçi (Aydan Yağız)
  • Kağan Arpacı (Mert Kara)
  • Burcu Kirman (Asya Toprak)
  • Gürol Güngör (Adnan Çetin)
  • Burak Tunç (Yağız Ali Zeyveli)
  • Ece Tunç (Eliz Türker)
  • Yalçın Özkan (Mehmet Çelik)
  • Zerrin Aksu (Nazan Bayazıt)
  • Jülide Güven (Ayşe Toprak)
  • Deniz Tanfener (Selma Çelik)
  • Hüseyin Bul (Osman Aksu)
  • Hülya Aslan (Halide Günce)
  • Gülşah Yavuz (Şenay)
  • Ali Gülce (Sefer Canbaz)
  • Tutku Damla Aygan (Esin Polat)
  • Naz Aktaş (Seher)

TOPRAK İLE FİDAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Toprak ile Fidan dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizide yer alan bahçeli konak da İstanbul'dadır.

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