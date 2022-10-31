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📺 Bir Küçük Gün Işığı 9. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 31 Ekim akşamı 9. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 9. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 9. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 9. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 01:30
📺 Bir Küçük Gün Işığı 9. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

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atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 9. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 31 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelen 9. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 9. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 9. BÖLÜM KONUSU
Elif'in kaza gecesinin iç yüzünü öğrenmesi artık an meselesidir. Fırat, Elif'e her şeyi anlatıp artık yalansız yaşamak isterken Ümran'ın yarattığı sorunlar yakasını bırakmaz.

Ümran, Fırat ve Sude'yi magazincilere yakalatıp ikisi arasında bir ilişki olduğu masalını yaymayı başarır. Üzerine Yılmaz'a, Ayaz Ailesinin kapılarını açması, Fırat'ı deliye döndürür.

Elif günlük bir iş bulmuş kreşin ücretini ödemeye çalışırken Güneş evini özlüyor, artık geri dönmek istiyordur. Elif, Güneş'in mutluluğuyla gururu arasında sıkışıp kalır. Yeni bir organizasyon işi alınca umutlanır.

Güneş'i yeniden evine kavuşturup huzurlu yaşantısına geri döneceğini düşünen Elif, hayatının tamamen değişeceğinden habersizdir.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 9. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 9. bölüm izlemek için tıklayın

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