📺 Bir Küçük Gün Işığı 9. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

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atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 9. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 31 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelen 9. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 9. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 9. BÖLÜM KONUSU

Elif'in kaza gecesinin iç yüzünü öğrenmesi artık an meselesidir. Fırat, Elif'e her şeyi anlatıp artık yalansız yaşamak isterken Ümran'ın yarattığı sorunlar yakasını bırakmaz.

Ümran, Fırat ve Sude'yi magazincilere yakalatıp ikisi arasında bir ilişki olduğu masalını yaymayı başarır. Üzerine Yılmaz'a, Ayaz Ailesinin kapılarını açması, Fırat'ı deliye döndürür.

Elif günlük bir iş bulmuş kreşin ücretini ödemeye çalışırken Güneş evini özlüyor, artık geri dönmek istiyordur. Elif, Güneş'in mutluluğuyla gururu arasında sıkışıp kalır. Yeni bir organizasyon işi alınca umutlanır.

Güneş'i yeniden evine kavuşturup huzurlu yaşantısına geri döneceğini düşünen Elif, hayatının tamamen değişeceğinden habersizdir.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 9. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 9. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın