📺Yargı 41. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 30 Ekim Pazar günü yeni ve 41. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Yargı 41. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 41. bölümü...

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F.BAHÇE'DE KRİZ ÇIKTI! KULÜBE REST ÇEKTİ👀

YARGI 41. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz herkesin aradığı psikopatın kimliğini ortaya çıkarmıştır. Şimdi sırada gerekli delilleri bulma ve adaleti sağlama vaktidir. Ceylin ise bir yandan yaşadığı travmanın izlerini üzerinden atmaya çalışırken, diğer yandan da kafasını kurcalayan bir sorunun cevabının peşindedir, taksiciyi içeride kim öldürmüştür?

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Ilgaz'ı finalde hiç ummadığı bir seçim beklemektedir; bu seçim, ölüm ve yaşam arasında ince bir çizgide yakalar Ilgaz'ı!

Eski görkemli günlerine kavuşmaya bir adım daha yaklaşan ve daha da güçlenen Yekta davaya müdahil olarak ekibin canını yeterince sıkmıştır. Ancak Yekta usul usul hedefine ulaşmanın hayalini kurarken, aslında hayatın hepsine hazırladığı başka planlar vardır; Yekta'nın planı keskin bir virajla yön değiştirecektir.

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👉YARGI 41. BÖLÜM İZL