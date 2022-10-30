Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 53. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 53. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 53. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Teşkilat geçtiğimiz hafta heyecanlı bölümüyle takipçilerini meraklı bir bekleyiş içinde bırakmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 53. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 53. ve en son yayınlanacak bölümüyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 11:00
📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 53. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 30 Ekim Pazar günü ekranlara gelecek ve Teşkilat 53. yeni bölüm yine izleyicilerin nefesini kesecek. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm...

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📺TEŞKİLAT 53. BÖLÜM KONUSU

Ömer, deşifre olma tehlikesiyle yüz yüzeyken, diğer yanda Halit Başkan ölüm kalım mücadelesi vermektedir! Hartley'nin planı Ömer'i yeni bir maceranın içine sürükler.

Ekibe döndükten sonra ilk saha operasyonuna çıkan Zehra, bu zorlu görevde Hartley'nin bir sonraki adımını öğrenmek için her yolu dener. Efkar ve Korkut ise hedeflerine doğru ilerlerken hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kalır.

Bir yanda Teşkilat'ın operasyonu, diğer yanda Hartley'nin hamleleriyle adeta bir satranç oyunu kurulmuştur. Bitirici hamleyi kim yapacaktır?

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