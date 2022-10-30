📺Teşkilat 53. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 30 Ekim Pazar günü ekranlara geldi ve Teşkilat dizisinin 53. yeni bölümü yine izleyicilerin nefesini kesti. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm...

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📺TEŞKİLAT 53. BÖLÜM KONUSU

Ömer, deşifre olma tehlikesiyle yüz yüzeyken, diğer yanda Halit Başkan ölüm kalım mücadelesi vermektedir! Hartley'nin planı Ömer'i yeni bir maceranın içine sürükler.

Ekibe döndükten sonra ilk saha operasyonuna çıkan Zehra, bu zorlu görevde Hartley'nin bir sonraki adımını öğrenmek için her yolu dener. Efkar ve Korkut ise hedeflerine doğru ilerlerken hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kalır.

Bir yanda Teşkilat'ın operasyonu, diğer yanda Hartley'nin hamleleriyle adeta bir satranç oyunu kurulmuştur. Bitirici hamleyi kim yapacaktır?

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👉TEŞKİLAT 53. BÖLÜM İZLE