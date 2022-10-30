Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat 53. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

📺Teşkilat 53. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 53. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Teşkilat geçtiğimiz hafta heyecanlı bölümüyle takipçilerini meraklı bir bekleyiş içinde bırakmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 53. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 53. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 02:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 02:30
📺Teşkilat 53. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 30 Ekim Pazar günü ekranlara geldi ve Teşkilat dizisinin 53. yeni bölümü yine izleyicilerin nefesini kesti. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm...

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📺TEŞKİLAT 53. BÖLÜM KONUSU

Ömer, deşifre olma tehlikesiyle yüz yüzeyken, diğer yanda Halit Başkan ölüm kalım mücadelesi vermektedir! Hartley'nin planı Ömer'i yeni bir maceranın içine sürükler.

Ekibe döndükten sonra ilk saha operasyonuna çıkan Zehra, bu zorlu görevde Hartley'nin bir sonraki adımını öğrenmek için her yolu dener. Efkar ve Korkut ise hedeflerine doğru ilerlerken hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kalır.

Bir yanda Teşkilat'ın operasyonu, diğer yanda Hartley'nin hamleleriyle adeta bir satranç oyunu kurulmuştur. Bitirici hamleyi kim yapacaktır?

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