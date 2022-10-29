Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 65. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - atv CANLI İZLE Kardeşlerim izle (Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Kardeşlerim 65. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - atv CANLI İZLE Kardeşlerim izle (Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 65. bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kardeşlerim dizisi, sezon finalinin ardından yeni maceralarla takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 65. bölüm full izle, atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 65. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 14:00
📺Kardeşlerim 65. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - atv CANLI İZLE Kardeşlerim izle (Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. 65. bölümün fragmanıyla herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni meraklar tattırmaya hazırlanıyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 29 Ekim Cumartesi ekranlara gelecek olan 65. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 65. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 65. BÖLÜM KONUSU

Asiye'nin çaresizce aldığı karar, Ömer'i şoke ederken; Şengül ve Gönül arasındaki ipler iyice gerilir. Akif para kazanmak için bu sefer farklı bir yola başvururken, Ataman Koleji'nde bir proje ödevi için grup olan çocukların arasındaki gerginlik daha da büyür.

Nebahat ve Akif'in gün geçtikçe artan samimiyeti, Suzan'ın dikkatini çekerken, Tolga cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Okulda Ömer'le beraber bir ceza alan Sarp'ın son hamlesi ise, Ömer'i büyük bir dehşete düşürür.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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