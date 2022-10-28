Haberler Dizi Haberleri 📺Kasaba Doktoru 22. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

📺Kasaba Doktoru 22. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 22. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Kasaba Doktoru 21. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kasaba Doktoru 22. bölüm full izle, TRT 1 Kasaba Doktoru izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kasaba Doktoru yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisinin 22. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 17:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 17:30
📺Kasaba Doktoru 22. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 22 Ekim Cuma günü ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru 22. bölümünün tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

KASABA DOKTORU 22. BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 22. BÖLÜM KONUSU

Leyla, Ömer'e karşı hala mesafelidir fakat Ömer'in Ankara'ya gitme ihtimali onu fena halde huzursuz etmektedir. Ömer ve Berk'in tanıdığı geçmişten gelen bir misafir Leyla'nın tüm dengesini bozar. Mesleki anlamda Leyla ile rekabete giren bu genç kadın yeteneği ile Hakan'ın da gözünden kaçmaz.

Mine, Hakan'a bir teklif yapar. Hakan geçmişinde aile sıcaklığını tatmamış olması ve ailesi olarak gördüğü hastanenin tehlike altında olması sebebiyle Mine'nin teklifine mesafeli yaklaşır. Acile gelen gizemli bir adam Hakan'ı derinden sarsar.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

KASABA DOKTORU 22. BÖLÜM İZLE

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