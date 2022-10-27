Haberler Dizi Haberleri 📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 15. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 15. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizi, bu akşam da seyircilerini ekranlara kilitlerken Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in içinde bulunduğu karmaşık durumlar 15. bölümde de devam etti. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 15. yeni bölümüne dair detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 00:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 00:52
📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 15. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 27 Ekim Perşembe saat 20.00'de, 15. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 15. bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 15. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 15. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Araz tamirhanede hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Kendinden saklanan gerçekleri öğrenen Araz, kafasındaki sorulara cevap almak için tek başına yola çıkar.

Rıza'nın, kızını ve Gizem'i birbirinden uzak tutması Türkan'ın dikkatinden kaçmaz. Rıza'nın karşısına çıkan Türkan duyduklarından sonra Gizem ve Mert ilişkisi için Rıza'ya büyük bir yalan söyler. Gizem annesinin söylediği bu yalanı Mert'ten saklamayı başarabilecek midir?

Melek her şeyin yoluna girdiğini düşünürken annesiyle yaşadığı tartışmada duyduğu sözler genç kızı hayal kırıklığına uğratır. Aylin, Canlar'da kalmaya devam ederken Oğuz'un ziyaretiyle birlikte ayrı ev konusu tekrar gündeme gelir. Oğuz bu isteği reddedince Aylin için Karabayır da yardımlaşma vakti gelir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 15. BÖLÜM İZLE

Aysel Hoca'nın bir hediyesi Songül'ü kıskançlık krizine sokar. Sadi'nin geçmişiyle ilgili söylediği söze takılan Songül ise eşi için bir sürpriz hazırlarken gecenin sonunda asıl sürprizin onu beklediğinden habersizdir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 15. BÖLÜM İZLE

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