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📺 ALDATMAK 6. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 6. bölüm full izle

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 6. bölümüyle seyircileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 6. bölümü 27 Ekim Perşembe günü Atv'de ekranlara gelecek İşte Aldatmak 6. bölüm konusu ve canlı izle linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 16:12 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 16:33
📺 ALDATMAK 6. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 6. bölüm full izle

ALDATMAK 6. BÖLÜM İZLE | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 6. bölüm fragmanıyla dikkatleri yeniden üstüne çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 6. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 6. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 6. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 6. BÖLÜM KONUSU

Oltan ile girdiği çıkar çatışması Güzide'yi zor durumda bırakır. Güzide, adaletsizliğe karşı güçlü duruşundan taviz vermediği takdirde Oltan'ın bu meseleyi kolay kolay kapatmayacağının farkındadır.

Borç içindeki Ozan hem tefecinin, hem de Lara ve Kaan'ın zorlamaları yüzünden iyice köşeye sıkışmıştır. Lara, Oltan tehdidine karşı Kaan'ı uyarsa da Kaan bu uyarıyı dinlemez ve Lara'yı Ozan'a karşı tehlikeli bir hamleye zorlar. Bu hamle Ozan için zorlu ama bir o kadar da beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

Yeşim'in ısrarlarına dayanamayan Tarık, Oylum'u yeni evine Öykü ile tanışmaya davet eder. Oylum, her ne kadar babasıyla ilişkisini düzeltmek istese de Yeşim'in evine gitmek konusunda kararsızdır. Annesine ihanet etmeyi bir türlü göze alamayan Oylum verdiği ani kararla hayatının alt üst olmasına sebep olacaktır.

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 6. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel.

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 6. BÖLÜM İZLE

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