📺Kuruluş Osman 102. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 26 Ekim Çarşamba

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 102. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 102. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 102. ve en son yayınlanan bölümü...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 102. BÖLÜM İZLE



KURULUŞ OSMAN 102. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY'İN PLANI!

Olof sonunda hain planını devreye sokar… Osman Bey Konstantiniyye'den dönerken ona pusu kurulacaktır. Osman Bey, Olof ve Frigg'in kurduğu bu tuzaktan kurtulacak mı? Osman Bey düştüğü bu cendereden nasıl çıkacaktır? Osman Bey, oğulları Alaeddin ve Orhan'ın kaçırılmasının, Öktem Bey'e atılan iftiranın büyük bir oyunun parçası olduğunun farkındadır. Osman Bey işin iç yüzünü çözmek için nasıl hamleler yapacaktır? Bütün oklar Ofelya'yı göstermektedir, Osman Bey bu konuda ne yapacaktır?

Öte yandan İmparator Andronikos, Olof'a Osman Bey'i ve kızı Ofelya ve öldürme talimatı verir. İmparator Andronikos, Osman Bey ile yaptığı sulh anlaşmasını bozup kendisini ölümden kurtaran Osman Bey'e ihanet mi edecek? Osman Bey, kendisine kurulan büyük oyunu bozmak için harekete geçer. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır? Yenişehir'de Prens Kantakuzenos'u ağırlayan Osman Bey, onu yakınında tutmak isteyerek ne amaçlamaktadır?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 102. BÖLÜM İZLE



AKTEMUR ÖLECEK Mİ?

Obasında çıkan kaosun ve babası Öktem Bey'in tutuklanmasının ardından çok öfkeli olan Alçiçek Hatun, öfkesini Aktemur'dan mı çıkarmıştır? Aktemur'un vurulmasında bütün deliller Alçiçek Hatun'u göstermektedir… Aktemur'u Alçiçek mi vurmuştur, yoksa Alçiçek'e de babası Öktem Bey gibi oyun mu kurulmuştur? Ağır yaralanan Aktemur'u nasıl bir akıbet beklemektedir?

ÖKTEM BEY TUTUKLANIYOR

Osman Bey'in yokluğunda uç topraklarında gerginlik devam etmektedir. Kantakuzenos; Öktem Bey'in obasında vurulmuş, buna rağmen yaşananlardan sonra amacına bir adım daha yaklaşmıştır. Öktem Bey ise şimdi yeni bir iftiranın kurbanı olacaktır. Tutuklanan Öktem Bey, kendisini aklayabilecek midir?



BENGİ HATUN, OSMAN BEY'E BAŞ MI KALDIRIYOR?

Bengi Hatun Öktem Bey'in tutuklanmasının üzerine obasının beylerini toplar. Kurulan toyda önemli kararlar alınır. Bu kararlar, Osman Bey'in hükmü altındaki topraklarda ikilik mi çıkaracaktır? Kayılar bu ihtimali nasıl önleyecektir? İkilik çıkmasından en çok fayda sağlayacak olan Bayındır Bey, şimdi de Bizans'a gidecek olan kayıp vergi altınların peşine düşmüştür. Bayındır Bey bu amacına ulaşabilecek midir?

FRIGG'İN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR MU?

Kötülüğün merkezinde olan Frigg, Martha rolünü daha ne kadar sürdürebilecektir? Bala Hatun ve Malhun Hatun, Frigg'in gerçek yüzünü görecek mi?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 102. BÖLÜM İZLE

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 102. BÖLÜM İZLE