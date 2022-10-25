ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 23. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (ÜÇ KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonunda da izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 25 Ekim Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 23. bölüm bilgileri...

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 23. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 23. BÖLÜM KONUSU

Üç Kız Kardeş 25 Ekim Salı akşamı yayınlanacak 23. bölümde Türkan, annesi ve Somer arasında kalınca tercihini Somer'den yana kullanır. Türkan'ın niyeti Mine ile ilgili duyduğu her şeyden ötürü Somer'le yüzleşmektir. Türkan, Somer'i kendi kendine dökülmesi için köşeye sıkıştırır. Somer, Türkan'ın bu hallerini hamileliğine bağlar.

Nihayetinde Türkan ve Somer, Türkan'ın ısrarlarıyla yüzleşir. Somer ve Türkan'ın yokluğunu merak eden Mine, nerede olduklarını araştırır. Mine, bebeği Kiraz'ın sütten kesildikten sonra Somer ve Rüçhan tarafından elinden alınacağını öğrenir. Mine, Rüçhan'a bunu sorar. Rüçhan da onaylayınca Mine bebeği alıp ortadan kaybolur. Rüçhan ve Özer bebeğin peşine düşer.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 23. BÖLÜM İZLE

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Yıllar önceki aşkı Sevilay'la karşılaşan Özer, suçluluk duygusuyla oğlu Mustafa ve eski sevgilisi Sevilay'ı barıştırmaya niyetlenir. Özer, Mustafa ve Sevilay'ı bir araya getirir. Sevilay, artık Ayvalık'ta kalmaya karar verir. Özer, belli edemese de bu karara sevinir.

Derya, İzmir'deki üniversite hayatına sürprizlerle başlar ve liseden arkadaşı Canan'la yeniden karşılaşır. Okul koridorlarında ilginç bir öğretim üyesiyle tesadüf eseri karşılaşır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 23. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.