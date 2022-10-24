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📺Bir Küçük Gün Işığı 8. BÖLÜM FULL İZLE | Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 24 Ekim akşamı 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 8. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 01:00
📺Bir Küçük Gün Işığı 8. BÖLÜM FULL İZLE | Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 8. bölümü izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 8. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 24 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelen 8. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 8. BÖLÜM KONUSU

Fırat, Hakan'ın kaza yaptığı gece, kendi arabasından alınmış görüntüleri izleyince sarsılır. Onu kimin tehdit ettiğini bulup ortaya çıkaracaktır. Elif ise dolandırılmış, Fulya'nın emeklilik fonunu kaptırmıştır. Elif buna izin vermeyecek, ne pahasına olursa olsun parayı geri alacaktır. Ümran, Elif'in, Fırat'ın etrafında olmasından rahatsız, Sude'yle yakınlaşmaları için uğraşırken Fırat'ı çok zor bir duruma düşürür. Fırat, Elif'e tüm gerçeği, Hakan'ın kaza yaptığı geceyi anlatmaya karar verdiği sırada, Elif kaza gecesi olanları başka bir şekilde öğrenmek üzeredir.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 8. bölümü izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 8. bölümü izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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