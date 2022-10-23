Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 40. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

📺Yargı 40. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 40. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yayınlanan son bölümüyle takipçilerini meraklı bir bekleyişte bırakan Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 40. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 40. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 02:00
📺Yargı 40. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 21 Ekim Pazar günü yeni ve 40. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Yargı 40. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 40. bölümü...

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YARGI 40. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz Ceylin'i kapatıldığı yerden bir an önce kurtarmak için varını yoğunu seferber etmiştir. Ceylin ise içeridekilerle birlikte hayatta kalmak için mücadele eder. Üstelik şimdi içeriye tanıdığı biri, belki de Ceylin'e müttefik olacak Burak girmiştir.

Kuyu katili ile ilgili ipuçları art arda gelmeye devam ederken, uyuyan düşman yeni bir iş birliği ile davanın bir tarafı olarak ortaya çıkacaktır. Yolun sonunda, eski itibarını yakalamaya çalışan

Yekta'nın planı herkesi hayrete düşürecektir. Dava bir girdap gibi herkesin şahsi hayatlarını da içine çekmiştir. Günlerdir uykusuz, enerjisiz her şeyini davaya veren ekibi, katilin kimliğini ispatlamaya dair ortaya saçılan, net olmayan deliller beklemektedir.

Ceylin 'siz pusulasını kaybeden Ilgaz öngörüleri ve sezgileri ile davanın kaderini tümden değiştirecek sağlam kanıtlar peşindedir. Bulduğuna inandığı yollar onun Ceylin'i bulmasını sağlayıp ikilinin derin bir nefes almasını sağlayabilecek midir?

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