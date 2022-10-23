📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 52. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 23 Ekim Pazar günü ekranlara gelecek ve Teşkilat 52. yeni bölüm yine izleyicilerin nefesini kesecek. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm...

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📺TEŞKİLAT 52. BÖLÜM KONUSU

Hartley ile kurulan ilk temastan sonra Ömer, aldığı yeni bir istihbaratla kritik operasyon için kolları sıvar. Teşkilat'a dönmek için girdiği zorlu testlerden başarıyla geçen Zehra, operasyona dahil olur. Mahallede Korkut'un yokluğunun fark edilmesinin ardından Efkar aldığı bilgiyle hemen yola çıkar. İçinde bulunduğu durumdan kurtulmak için çabalayan Korkut canının derinden yanacağı ilk bedeli ödemek zorunda kalır. Efkar ve Korkut, girdikleri dönülmez yolda ilk adımı atarlar. Yol, onlar için daha yeni başlamıştır… Hartley'in kurduğu sinsi plan, Teşkilat için beklemedikleri bir hadisenin yaşanmasına sebep olurken Zehra ise büyük bir tehdidin gölgesinde kalır…

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👉TEŞKİLAT 52. BÖLÜM İZLE