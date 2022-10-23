Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat 52. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

📺Teşkilat 52. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 52. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Teşkilat 51. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 52. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 52. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 02:00
📺Teşkilat 52. BÖLÜM FULL İZLE | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 23 Ekim Pazar günü ekranlara gelen ve Teşkilat 52. bölümünde yine nefesleri kesti. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm...

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📺TEŞKİLAT 52. BÖLÜM KONUSU

Hartley ile kurulan ilk temastan sonra Ömer, aldığı yeni bir istihbaratla kritik operasyon için kolları sıvar. Teşkilat'a dönmek için girdiği zorlu testlerden başarıyla geçen Zehra, operasyona dahil olur. Mahallede Korkut'un yokluğunun fark edilmesinin ardından Efkar aldığı bilgiyle hemen yola çıkar. İçinde bulunduğu durumdan kurtulmak için çabalayan Korkut canının derinden yanacağı ilk bedeli ödemek zorunda kalır. Efkar ve Korkut, girdikleri dönülmez yolda ilk adımı atarlar. Yol, onlar için daha yeni başlamıştır… Hartley'in kurduğu sinsi plan, Teşkilat için beklemedikleri bir hadisenin yaşanmasına sebep olurken Zehra ise büyük bir tehdidin gölgesinde kalır…

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