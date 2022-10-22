📺Gönül Dağı 73. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 73. bölümüyle 15 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 73. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 73. BÖLÜM KONUSU

Veysel için mahkeme zamanı gelmiştir. Ancak kaportacı dükkanında bulunan bıçak, işleri zora sokmuştur. Amcaoğulları bıçağı dükkana atan kişiyi bulmak için kasabada büyük bir plan yaparlar. Uyguladıkları bu plan sayesinde amaçlarına ulaşabilecekler midir? Öte yandan bütün olanlardan habersiz, dükkana bıçağı atanı gören tek kişi olan Selma Öğretmen, bu bilgiyle ne yapacaktır? Tüm mücadelelerin sonunda Veysel hapisten çıkabilecek midir? Bu arada Sefer ve Zahide arasındaki gerilim büyümektedir. Sefer, Zahide'ye rağmen çocuklara gerçeği söyler ve onları hastaneye götürmeye karar verir. Bu durum ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecektir?

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👉GÖNÜL DAĞI 73. BÖLÜM İZLE