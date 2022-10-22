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📺Gönül Dağı 73. BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yeni sezonun başlamasının ardından seyirciler, 73. bölüm için arama motorlarında araştırma yaparken, Gönül Dağı 73. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 01:30 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 02:00
📺Gönül Dağı 73. BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 73. bölümüyle 15 Ekim Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 73. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyordu. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 73. BÖLÜM KONUSU

Veysel için mahkeme zamanı gelmiştir. Ancak kaportacı dükkanında bulunan bıçak, işleri zora sokmuştur. Amcaoğulları bıçağı dükkana atan kişiyi bulmak için kasabada büyük bir plan yaparlar. Uyguladıkları bu plan sayesinde amaçlarına ulaşabildiler mi? Öte yandan bütün olanlardan habersiz, dükkana bıçağı atanı gören tek kişi olan Selma Öğretmen, bu bilgiyle ne yaptı? Tüm mücadelelerin sonunda Veysel hapisten çıkabildi mi? Bu arada Sefer ve Zahide arasındaki gerilim büyümektedir. Sefer, Zahide'ye rağmen çocuklara gerçeği söyler ve onları hastaneye götürmeye karar verir. Bu durum ikilinin ilişkisini nasıl etkiledi?

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