Haberler Dizi Haberleri 📺Yalı Çapkını 5. bölüm izle - YALI ÇAPKINI TEK PARÇA FULL HD İZLE

📺Yalı Çapkını 5. bölüm izle - YALI ÇAPKINI TEK PARÇA FULL HD İZLE

STAR TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 5. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 5. bölümü 21 Ekim Cuma günü izleyicileriyle buluştu Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 5. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 01:00
📺Yalı Çapkını 5. bölüm izle - YALI ÇAPKINI TEK PARÇA FULL HD İZLE

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 5. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dördüncü bölümü heyecanla izlenen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 5. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM KONUSU

Yusuf'un Seyran'ın eski sevgilisi olduğunu öğrenen Ferit, bu duruma bozulur. Yusuf'un ise Seyran'la konuşma ısrarı sürer. Seyran durumu açıklamak için Suna ile konuşması gerektiğini söyleyince Ferit kardeşlerin yalnız kalmasını sağlar. Gülgün'ün davetiyle Kazım ile beraber tüm aile Korhanları ziyarete gelir.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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