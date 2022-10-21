📺Kasaba Doktoru 21. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 21 Ekim Cuma günü ekranlara geldi. Kasaba Doktoru 21. bölümünün tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

KASABA DOKTORU 21. BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 21. BÖLÜM KONUSU

Leyla'nın ani gelişen hastalığı herkesi tedirgin eder. Ömer bu durumdan kendisini sorumlu tutar, Leyla'nın yanında olmak ister ama işler beklediği gibi gitmez. Üstelik Berk de yeniden onunla rekabete girecektir. Yalçın, Neslihan ile ilgili öğrendikleri üzerine oyun planını değiştirir. Beklenmeyen bir müttefik sayesinde, Erol'un ortadan kaybolmasını sağlar. Neslihan iz peşindedir. Hakan ve Mine'nin ilişkisi sağlamlaşır fakat Leyla ile Ömer için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Leyla hiç istemese de Ömer'e daha önce başvuru yaptığı hastanede çalışmak için Ankara'ya gitmesini söyler. Ömer gitmekle kalmak arasında bir karar vermek zorundadır. Hakan, Mine, Leyla ve Ömer bir vakayla ilgili gerçeği ortaya çıkarınca yaşananlar Uluçınar'dan birinin hayatının tehlikeye girmesine sebep olur. Bu sırada Neslihan'ın yaptığı bir hamle, Uluçınar'ın varlığını tehlikeye sokacak planı başlatır.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

KASABA DOKTORU 21. BÖLÜM İZLE