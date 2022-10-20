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📺Duy Beni 16. BÖLÜM FULL İZLE | Duy Beni Star TV Son Bölüm

Star ekranlarının yeni dizilerinden Duy Beni, 16. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyordu. Duy Beni izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 16. bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Duy Beni 16. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Duy Beni dizisinin 16. bölümünde neler yaşandı? Duy Beni dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Duy Beni dizisinin 16. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 02:00 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 02:00
📺Duy Beni 16. BÖLÜM FULL İZLE | Duy Beni Star TV Son Bölüm

Star TV ekranlarında seyircisiyle yaz dizisi olarak buluşan ve milyonların beğenisini kazanan Duy Beni'nin 16. bölümünde neler olacağı herkes için merak konusuydu. Duy Beni, yeni ve heyecan dolu 16. bölümüyle 20 Ekim Perşembe günü yayınlandı.

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DUY BENİ 16. BÖLÜM KONUSU

Leyla'nın kaybolmasıyla ilgili şüpheler Kanat üzerinde yoğunlaşırken Ekim onun yanında yer alır. Kanat'ın evinde birlikte araştırma yaparlar ve Ekim Kanat'ı polis baskınından kurtarır. Bu sırada, Kanat'ın çok yakınındaki birinden şüphelenirler ve onu takip etmeye karar verirler.

Ekim ve Kanat'ın sabaha kadar arabada birlikte zaman geçirdikleri gece birbirlerine bilmedikleri şeyleri anlatırlar ve romantik anlar yaşanır.

Derviş, Neşe'yle yemeğe çıkar ve ona hayallerinden bahseder. Öte yandan, çiftlik evinde gizlice yangın çıkarmak amacıyla hazırlık yapmaktadır. Bu yangının Leyla'yla bir ilgisi olduğu düşünülür.

Kanat, Leyla'nın bulunduğu yeri bulur ve tam harekete geçecekken gözaltına alınır.

Aziz, okuldakilere Leyla'nın yerini bulduğunu söyler, herkesi bir yat yolculuğuna çıkarır fakat bu yolculuk, onlar için bir tuzaktan başka bir şey değildir.

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