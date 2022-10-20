Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 52. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm, yeni bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Camdaki Kız 52. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm, yeni bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 52. bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Camdaki Kız 52. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 52. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 52. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 15:31
📺Camdaki Kız 52. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm, yeni bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 20 Ekim Perşembe günü ekranlara gelecek olan 52. bölümünde neler yaşaacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 52. BÖLÜM KONUSU

Gülcihan ve Rafet'in boşanacağını öğrenen Sedat; Gülcihan'ı ziyarete gider ve Cana ile karşılaşır. Nalan'ın odasındaki notu bulan Feride ise Alp'ten Cana'nın bebeği aldırmadığını öğrenince yeni bir plan yapar.

Hayri ile temiz havada bir gün geçiren Nalan'ın ise keyfi yerindedir. Feride Cana'nın çocuğunun babasının Sedat olduğunu Rafet'e söyler.

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👉CAMDAKİ KIZ 52. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 52. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 52. BÖLÜM İZLE

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