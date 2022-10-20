Haberler Dizi Haberleri 📺Aldatmak 5.BÖLÜM FULL İZLE | Aldatmak ATV son bölüm

📺Aldatmak 5.BÖLÜM FULL İZLE | Aldatmak ATV son bölüm

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 5. bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 5. bölümü 20 Ekim Perşembe günü Atv'de ekranlara geldi. İşte Aldatmak 5. bölüm konusu ve canlı izle linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 02:00
📺Aldatmak 5.BÖLÜM FULL İZLE | Aldatmak ATV son bölüm

ALDATMAK 5. BÖLÜM İZLE | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 5. bölüm fragmanıyla dikkatleri yeniden üstüne çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 5. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 5. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 5. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 5. BÖLÜM KONUSU

Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verilmesi, Güzide'nin evine bir ateş daha düşmesine sebep olur. Tim'in ailesi, tüm nüfuzunu kullanarak Oylum'un masumiyetinin kanıtlarını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

Ozan, yediği vurgundan sonra bir çıkış yolu aramakta, türlü bahanelerle Oltan'ın parasını kaybettiğini saklamaya çalışmaktadır. Oltan durumu sezerken Ozan'ın pervasız hamleleri, girdiği bataklığa çırpındıkça daha çok saplanmasına sebep olacaktır.

Yeşim'in gözünü yeniden boyamayı başaran Tarık, Güzide'yi kritik bir seçim yapmak zorunda bırakacaktır. Bir hakim olarak her konuda adalet yargısına çok güvenen Güzide, söz konusu ailesi olduğunda soğukkanlı davranabilecek midir?

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 5. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel.

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 5. BÖLÜM İZLE

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