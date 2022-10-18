Haberler Dizi Haberleri 📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 22. BÖLÜM İZLE | 3 Kız Kardeş Kanal D Üç Kız Kardeş izle

📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 22. BÖLÜM İZLE | 3 Kız Kardeş Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 22. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 22. bölüm full izle, Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş 22. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Üç Kız Kardeş'in 18 Ekim Salı günü yayınlanacak 22. bölümünde neler yaşanacak? Üç Kız Kardeş dizisinin 22. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 09:38 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 10:00
📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 22. BÖLÜM İZLE | 3 Kız Kardeş Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 18 Ekim Salı günü ekranlara gelecek 22. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 22. BÖLÜM İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 22. BÖLÜM KONUSU

Türkan, Somer ve Mine'nin konuşmasını duyar. Kiraz'ın Somer'in bebeği olduğunu öğrenir. Bu gerçekle yüzleşmek Türkan'ı hayli zorlar. Türkan kendi başına duyduklarını içine sindirmek için evden uzaklaşmaya ihtiyaç duyar. Türkan, sindirmeye çalıştığı duygularıyla boğuşurken Sevilay'la denk gelir. Sevilay ve Türkan, birbirlerinin kim olduğundan habersiz bir şekilde kadınca duygularını paylaşır.

Somer, Türkan'ın kendisinden uzaklaştığını fark eder fakat bu durumu Türkan'ın hamileliğine ve çocuk doğurmak konusundaki kararsızlığına bağlar. Somer, bu duygusunu Rüçhan'la paylaşır. Rüçhan, Türkan'ın bu kararsızlığına kızar zira doğacak bebek sadece Türkan'a ait değildir. Rüçhan, Türkan'a olan kızgınlığına rağmen Türkan'a anlayışla yaklaşır ve ona bir yalan söyleyerek "İlk defa torun sahibi olacağım" der. Türkan, sadece Somer'i değil Somer'in ailesini de sorgulamaya başlar.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 22. BÖLÜM İZLE

Nesrin ve Türkan, Somer konusunda yüzleşir. Nesrin, Türkan'ı eşyalarını alıp baba evine geri dönmenin de bir seçenek olduğunu anımsatır. Somer, Türkan'ı mutlu edebilmek için ona bir sürpriz yapar ve tatile çıkmayı teklif eder.

Nesrin ve Sadık, Derya'yı üniversiteye başlaması için İzmir'de yurda yerleştirir. Serdar ve Derya kampüste ilk gününü geçirirken Dönüş kardeşinden ve Serdar'dan ayrı kaldığı için Ayvalık'ta yalnızlık çeker.

Türkan, anne evine mi gidecek yoksa Somer'le kalıp çocuğunu büyütmeyi mi tercih edecek?

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