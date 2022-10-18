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📺Ben Bu Cihana Sığmazam 5. BÖLÜM FULL İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 18 Ekim Salı akşamı 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 5. bölüm fragmanını izleyenler, "Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm full canlı izle", "Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm tek parça izle" ve "atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 5. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 17:37 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 01:12
📺Ben Bu Cihana Sığmazam 5. BÖLÜM FULL İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 5. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 18 Ekim Salı günü ekranlara gelecek olan 5. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 5. BÖLÜM KONUSU

Leyla, Gülendam'a ultrason resminin hesabını sorar. Ömer Asaf ve Azamet, Yakup'un yerine geçen kardeşi Habip'in nasıl birisi olduğunu araştırırken başlarını derde sokarlar. Lokman, Asım Kaptan'ı ziyaret ederek Yakup'un öldürülmesiyle bir ilgisinin olup olmadığını anlamaya çalışır.

Bekir'in alacaklıları Meltem'i kaçırarak Bekir'e bir gözdağı vermek isterler. Cezayir, olaya müdahale etmek zorunda kalır. Cezayir ve ekibi, 17 yıl önce kullandıkları ofislerini tekrar açarlar ve burada yapılan ilk toplantıda Cezayir'in ölmeden önce Ethem'e yüklü miktarda altın emanet bıraktığı ortaya çıkar.

Atakan, hiçbir illegal işe bulaşmaması için Cezayir'i son kez uyarır. Lokman, bir hacker olan kızı Melike'yi ofise getirerek Cezayir ve diğer elemanlarla tanıştırır. Azamet, görür görmez kıza karşı bir ilgi duyar. Cezayir ve adamları, yıllar öncesinden kalan altınları geri getirmek için bir plan yaparlar. Cezayir'in peşinde olan Emniyet Müdürü Sinan, Kurban Baba'nın çiftliğini basarken, Cezayir'in altın yüklü tırı da yolda saldırıya uğrar.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

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