📺Yargı 39. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 16 Ekim Pazar günü yeni ve 39. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Yargı 39. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 39. bölümü...

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YARGI 39. BÖLÜM KONUSU

Ceylin kuyu katilinin hedefi olmuştur. Kendini kaçırılan diğer insanlarla aynı yerde bulur. Ilgaz'ın ise henüz bundan haberi yoktur. Katilin bir açığını yakalamak için deli gibi çırpınan Ilgaz, Ceylin'i kaybetme korkusu yüzünden büyük bir yıkıma uğrar.

Ceylin'in bulunması için herkes canla başla çalışırken, Ilgaz bu çabanın binlerce katını göstermeye hazırdır… O da Pars gibi can evinden vurulmuştur, vakada çok hızlı yol almak zorundadır. Bu yolda en sevdiklerini bile karşısına almaktan çekinmeyecektir.

Başsavcı Pars kardeşinin katilini bir an önce bulmak için çıktığı yolda kendisini karanlık bir yolda bulmuştur. Onun bu savruluşunu çok net gören Ilgaz, Eren ve Derya, Pars'ın acısını sakinlikle dizginleyebilecek midir?

Yeni "hedef ailenin" nasıl ve neden seçildiği gün yüzüne çıkarken, başta Ceylin olmak üzere içeriye kapatılan herkes katilin psikolojik, manipülatif oyunları ile mücadele etmek zorundadır. Hepsinin aklında aynı soru vardır: Neden biz ve katil bizden ne istiyor?

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👉YARGI 39. BÖLÜM İZLE

Ceylin'in bulunması için herkes canla başla çalışırken, Ilgaz bu çabanın binlerce katını göstermeye hazırdır… O da Pars gibi can evinden vurulmuştur, vakada çok hızlı yol almak zorundadır. Bu yolda en sevdiklerini bile karşısına almaktan çekinmeyecektir.

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