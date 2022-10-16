Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 39. BÖLÜM FULL İZLE KANAL D CANLI İZLE | Yargı Kanal D son bölüm

📺Yargı 39. BÖLÜM FULL İZLE KANAL D CANLI İZLE | Yargı Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 39. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yayınlanan son bölümüyle takipçilerini meraklı bir bekleyişte bırakan Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 39. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 39. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 01:30
📺Yargı 39. BÖLÜM FULL İZLE KANAL D CANLI İZLE | Yargı Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 16 Ekim Pazar günü yeni ve 39. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Yargı 39. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 39. bölümü...

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 39. BÖLÜM İZLE

YARGI 39. BÖLÜM KONUSU

Ceylin kuyu katilinin hedefi olmuştur. Kendini kaçırılan diğer insanlarla aynı yerde bulur. Ilgaz'ın ise henüz bundan haberi yoktur. Katilin bir açığını yakalamak için deli gibi çırpınan Ilgaz, Ceylin'i kaybetme korkusu yüzünden büyük bir yıkıma uğrar.

Ceylin'in bulunması için herkes canla başla çalışırken, Ilgaz bu çabanın binlerce katını göstermeye hazırdır… O da Pars gibi can evinden vurulmuştur, vakada çok hızlı yol almak zorundadır. Bu yolda en sevdiklerini bile karşısına almaktan çekinmeyecektir.

Başsavcı Pars kardeşinin katilini bir an önce bulmak için çıktığı yolda kendisini karanlık bir yolda bulmuştur. Onun bu savruluşunu çok net gören Ilgaz, Eren ve Derya, Pars'ın acısını sakinlikle dizginleyebilecek midir?

Yeni "hedef ailenin" nasıl ve neden seçildiği gün yüzüne çıkarken, başta Ceylin olmak üzere içeriye kapatılan herkes katilin psikolojik, manipülatif oyunları ile mücadele etmek zorundadır. Hepsinin aklında aynı soru vardır: Neden biz ve katil bizden ne istiyor?

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 39. BÖLÜM İZLE

Ceylin'in bulunması için herkes canla başla çalışırken, Ilgaz bu çabanın binlerce katını göstermeye hazırdır… O da Pars gibi can evinden vurulmuştur, vakada çok hızlı yol almak zorundadır. Bu yolda en sevdiklerini bile karşısına almaktan çekinmeyecektir.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 39. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 39. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya devi Galatasaray’ın kalbini alıyor! Sürpriz ayrılık: Dev teklif Dursun Özbek’in yüzünü güldürecek…
Milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT desteğine 'hayır' dedi! Kaptanlık pazubandını reddetti
Toroğlu'dan Dele Alli'ye flaş eleştiri!
Brezilya'dan olay iddia! F.Bahçe 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Gül Masalı SON BÖLÜM FULL İZLE
Yargı 39. yeni bölüm izle
Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları açıklandı!
🌂Bu hafta hava nasıl olacak?
DGS Ek tercihler ne zaman açıklanacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli okçu Mete Gazoz Dünya Kupası'nda 3. oldu! Milli okçu Mete Gazoz Dünya Kupası'nda 3. oldu! 01:18
Yusuf Yazıcı: Gedson'dan özür diledim! Yusuf Yazıcı: Gedson'dan özür diledim! 00:40
Milan deplasmanda kazandı! Milan deplasmanda kazandı! 00:27
Toroğlu'dan Dele Alli'ye flaş eleştiri! Toroğlu'dan Dele Alli'ye flaş eleştiri! 00:18
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 00:07
PSG namağlup devam ediyor! PSG namağlup devam ediyor! 23:55
Daha Eski
Ghezzal'dan kötü haber! Dönüş süresi belli oldu Ghezzal'dan kötü haber! Dönüş süresi belli oldu 23:54
Messi'ye 'çifte baraj' önlemi! Messi'ye 'çifte baraj' önlemi! 22:55
Bayern'den Freiburg'a farklı tarife! Bayern'den Freiburg'a farklı tarife! 22:48
Tosun: Puan kayıplarının sebebi... Tosun: Puan kayıplarının sebebi... 22:39
Abdullah Avcı: Kazanamadığımız için üzgünüz Abdullah Avcı: Kazanamadığımız için üzgünüz 22:38
Ismael'den istifa sorusuna cevap! Ismael'den istifa sorusuna cevap! 22:35