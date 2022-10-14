📺Kasaba Doktoru 20. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 14 Ekim Cuma günü ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru 20. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 20. BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 20. BÖLÜM KONUSU

Hakan'ın Mine için planladığı sürprizler Hakan ve Mine'nin ilişkilerinin boyutunu değişecektir. Ömer ise Leyla ile arasına aşılması güç bir duvar örer. Leyla kendini işine verirken Ömer yaşadığı yalnızlık ve kandırılma hissiyle baş edemez ve bir karar alır. Hakan onu kararından döndürmeye çalışır fakat Ömer güvendiği tek insan olan Hakan'a bile sırtını dönecektir. Hastaneye gelen bir zarf Ömer'in geçmişiyle ilgili bir gerçeği ortaya çıkarır. Yalçın, Neslihan'ın Erol ile ilgili planını öğrenir fakat Neslihan'ın vaadi onu arada bırakır. Neslihan'ın planı sadece Erol'u değil, Uluçınar'ı da riske atmaktadır.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 20. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 20. BÖLÜM İZLE