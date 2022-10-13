Haberler Dizi Haberleri Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizi, bu akşam da seyircilerini ekranlara kilitlerken Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in içinde bulunduğu karmaşık durumlar 13. bölümde de sürecek. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13. yeni bölümüne dair detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 09:39
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, bu akşam da saat 20.00'de, 13. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen on ikinci bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 13. BÖLÜM KONUSU!

Sadi'nin ev temizliğinden şikayetçi olan Songül'le arasında tatlı bir atışma başlar. Ancak Songül'ün kullandığı bir cümleyle ikili arasındaki şakalaşma başka bir boyuta taşınır. Karabayır Hastanesi'ne yeni gelen Başhekim Kıvanç tanışma toplantısına geç kalan Derya'yla ilk kez karşılaşırken hastaneye gelen davetsiz bir misafir Kıvanç ve Derya'yı fark etmeden yakınlaştırır. Gizem ve Mert'i sarmaş dolaş gören Türkan sevgili olduklarını anlayınca öfkeden deliye döner. Öfkesini hiç olmaması gereken birinden çıkaran Türkan, bunun ona pahalıya patlayacağından habersizdir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Gizem ve Mert geleceğe yönelik hayaller kurarken gelen bir telefon gerçeklerle yüzleşmelerini sağlar. Araz'ın annesini aradığını öğrenen Nevzat ilk kez annesine duyduğu öfkeyi kardeşinin yüzüne haykırır. Araz hayatındaki tek sığınağı olan Gizem'i geri kazanabilmek için Rıza'ya oyun oynamaya karar verir. Ozan'ın villaya olan beklenmeyen ziyareti Esra'nın Sanem'le ilgili yeni bir karar almasına neden olur. Oğuz ise daha fazla Aylin'le konuşmamaya dayanamaz ve karşısına çıkar.

Celal'in koltuk değneklerine geçmesi Aygün'ü mutlu etse de Melek'in huzurunu kaçırır. Celal, ayağa kalkmanın cesaretiyle Melek'e yaklaşmaya çalışır ve çok ileri gider. Melek'in bu sefer kaçacak bir yeri yoktur. Sadi, Yaver'in Najat'ın ofisine yerleştirdiği böcek yardımıyla bir takas işine girişeceğini öğrenir. Yılan ekibine haber vermeden olay yerine gidip suçüstü yapmak isteyen Sadi isimsiz bir ihbara gelen Songül'le karşılaşır. İkili adamları etkisiz hale getirmeye çalışırken depodan hiç umulmayan bir silah sesi duyulur. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

DİĞER
Deplasman yasağı sonrası sert sözler! "Bırakın herkes şovunu yapsın"
Bayrampaşa'da dövizci kardeşlerden 100 milyonluk vurgun! Ağabey kaçtı kardeşi tutuklandı
F.Bahçe'den sürpriz golcü takviyesi!
Duran mesaiye başladı! İdmanda dikkat çeken detay
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Duy Beni 15. BÖLÜM İZLE
Aldatmak 4. bölüm full izle!
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Baraj doluluk oranları 13 Ekim 2022
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir - Rigas FS maçı ne zaman? Başakşehir - Rigas FS maçı ne zaman? 09:38
Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta? Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta? 09:19
AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 08:54
F.Bahçe'den sürpriz golcü takviyesi! F.Bahçe'den sürpriz golcü takviyesi! 07:58
Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir Yedek beklemekten rahatsız! Ocakta ayrılabilir 07:51
Fener'e yeni golcü! Fener'e yeni golcü! 06:34
Daha Eski
Karşıyaka deplasmanda mağlup! Karşıyaka deplasmanda mağlup! 01:19
Karşıyaka deplasmanda mağlup! Karşıyaka deplasmanda mağlup! 01:18
Bursaspor deplasmanda galip! Bursaspor deplasmanda galip! 01:16
Bursaspor deplasmanda galip! Bursaspor deplasmanda galip! 01:15
TOFAŞ uzatmalarda mağlup oldu! TOFAŞ uzatmalarda mağlup oldu! 01:13
TOFAŞ uzatmalarda mağlup oldu! TOFAŞ uzatmalarda mağlup oldu! 01:13