Camdaki Kız 52. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız yeni sezon son bölüm...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan Camdaki Kız'ın 52. bölümü, 13 Ekim Perşembe günü ekranlara geldi. Başrollerini Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı dizinin yeni sezon 52. ve yeni bölüm detaylarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ 52. BÖLÜM İZLE

CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER FULL İZLE





CAMDAKİ KIZ 52. BÖLÜM KONUSU

Nalan annesine Sedat'tan boşanmak istediğini söyledi.

Nalan artık kendi sınırlarını aşmıştır. Hayatını değiştirmek için harekete geçer. İlk işi Feride'ye Sedat'tan boşanmak istediğini söylemek olmuştur. Bu sırada Hayri ile olan ilişkileri de artarak ilerler. Nalan, hayatta istediği şeyleri yapabilecek mi?

Nalan, Hayri ile yeni bir yola girmeyi ciddi ciddi düşünüyor!

Nalan, şüphelendiği Sedat'ın peşine düşüyor. Sedat'ın girdiği otele giren Nalan, bulunduğu odanın kapısını çalar. Sedat, Nalan'ı karşısında görünce şoke olur. Bu olay Nalan'ı, bir adım daha Hayri'ye yaklaştırır.





CAMDAKİ KIZ 52. BÖLÜM İZLE

CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER FULL İZLE