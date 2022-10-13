📺 ALDATMAK 4. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 4. bölüm full izle

ALDATMAK 4 BÖLÜM İZLE | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 4. bölüm fragmanıyla dikkatleri yeniden üstüne çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 4. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 4. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

4. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Annemle böyle konuşamazsın!"

Oylum'u kurtarmanın yollarını arayan Güzide'nin kararlılığı Sezai'yi etkiler. Davaya bakan hâkime ulaşan Güzide, Oylum'u tutuksuz yargılatmanın yolunu bulmuş gibidir. Oylum'u kurtarmak için karşı cepheyle savaş halinde olan Güzide için, yaptığı cesur hamlenin bedeli çok ağır olacaktır.

Kaan'ı kazayla bıçaklayan Ozan işlemediği bir cinayetin vicdani yüküyle Oltan'ın eline düşer. Oltan, bir yandan Yenersoy Ailesi'ne dostluk ederken diğer yandan aileye karşı kozlarını biriktirmektedir. Tolga ile yakınlaşan ve halen Amerika'ya gitme hayalinden vazgeçmeyen Oylum ise hislerine karşı koymaya çalışmaktadır.

Güç sarhoşluğu yaşamakta olan Yeşim, istediklerini alamayınca Güzide'ye düşman kesilir. Yeşim'in cüretkar hamleleri, Güzide'nin iş hayatında zor duruma düşmesine sebep olur. Aşık olduğu kadının bu yönüne ilk defa şahit olan Tarık, hem özel hem de profesyonel hayatında kararlarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.



ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel.





ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

