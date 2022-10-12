Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 100. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 12 Ekim Çarşamba

📺Kuruluş Osman 100. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 12 Ekim Çarşamba

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 100. bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen 100. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 100. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 100. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 12:30
📺Kuruluş Osman 100. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 12 Ekim Çarşamba

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 100. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Kuruluş Osman dizisi, 99. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 100. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 100. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 100. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

KANTAKUZENOS İNTİKAM PEŞİNDE

Kantakuzenos'un Konstantinopolis'te kurduğu büyük oyun, Osman Bey yüzünden boşa düşmüştür. Ancak Kantakuzenos'un durmaya hiç niyeti yoktur. Kantakuzenos yeni oyunu için adımlarını atmaya başlar. Bu atılacak adımların ilki, Olof'un olacaktır…

OLOF, OSMAN BEY'İ İÇTEN VE DIŞTAN KUŞATIYOR

Olof, kardeşi Saga'nın intikamını almak istemektedir. Kantakuzenos'un da isteğiyle adamlarıyla Yenişehir yakınlarına gelen Olof, ilk adımını atar. Amacı, Osman Bey'i hem dışarıdan hem de içeriden kuşatmak olacaktır… Olof'un Osman Bey'i zayıflatmak için yaptığı hamle işe yarayacak mıdır?

OSMAN BEY OYUNLARI BOZMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Kantakuzenos ve Olof'un hamleleri karşısında oyunlarını bozmak için harekete geçen Osman Bey, yeni düşmanlarıyla ilk defa karşı karşıya gelecektir. Osman Bey ve Olof'un girişeceği bu büyük savaşın Yenişehir'e etkisi ne olacaktır?

ÖKTEM BEY'İN OBASINA DÜŞEN ATEŞ

Öktem Bey'in obasına ateş düşmüştür. Obada büyük bir acı yaşanmaktadır. Bu acı herkesin tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Öktem Bey'in Obası'na düşen ateş ve büyük acının sebebi nedir? Bengi Hatun yaşanan bu durum karşısında ne kararlar alacaktır? Öktem Bey, Osman Bey'in lafına itimat edip bekleyecek midir, yoksa Osman Bey'i zayıflatmak isteyen Bayındır Bey'e kanıp Osman Bey'e karşı mı cephe mi alacaktır?

ORHAN'I BEKLEYEN AKIBET

Osman Bey, oğulları arasında Orhan'a Karacahisar Kalesi'nin yönetimini bırakmasının ardından bu duruma son derece içerleyen oğlu Alaeddin babası ile bir araya gelir. Alaeddin, babasını yanlış mı anlamaktadır? Osman Bey, kuracağı devleti emanet edeceği çocuklarını büyütürken nasıl bir yol izlemektedir? Osman Bey, Malhun Hatun ile yola çıkar… Amaçları Karacahisar'ı teftiş etmektedir. Ancak yol üstünde, Orhan'ın kaçırıldığını öğrenirler. Osman Bey, evladı Orhan 'ı cenderenin içinden çıkarabilecek midir? Orhan'ın akıbeti ne olacaktır?

KONSTANTİNOPOLİS KARIŞIYOR

Saraya yeni birisi gelir… Saraya gelen bu yeni kişi saray ve Konstantinapolis'te bütün dengeleri alt üst eder. Konur ve Turahan, köle savaşçılarla talim yaparken gelen askerlerle arena bir anda karışır. Bu gelen kişi kimdir? Amacı nedir? Konur ne yapacaktır.

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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