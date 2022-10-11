📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 21. BÖLÜM FULL HD İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan doruktaydı. Üç Kız Kardeş'in 11 Ekim Salı günü ekranlara gelen 21. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 21. BÖLÜM KONUSU

Somer, Mine'nin eve gelişiyle Türkan'ı iyice ilgisiz bıraktığını düşünür. Türkan'ın Somer'e kırgın olması ikili arasında soğuk rüzgarlar estirir. Ancak Somer, Türkan'ın gönlünü almak için büyük çaba sarf eder. Nesrin'in yeniden hayatı sorgulamaya başlarken, kendisini bu noktaya taşıyan olaylarla tek tek yüzleşir.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 21. BÖLÜM İZLE