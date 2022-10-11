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📺BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 4. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam tek parça full izle

İlk bölümünden beri ilgiyle takip edilen, başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 4. bölümüyle 11 Ekim Salı günü ekranlara geldi. Arama motorlarında Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle | Ben Bu Cihana Sığmazam izle atv - BBCS son bölüm tek parça full izle konularını araştıranlar için detaylar ve yeni bölüm konusu haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 00:17 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 00:30
📺BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 4. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam tek parça full izle

Yeni sezonda atv ekranlarının en sevilen dizisi haline gelen, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil ve Işıl Yücesoy'un muhteşem oyunculuklarının yanı sıra hikayesiyle de herkesi ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle 11 Ekim Salı günü ekranlara geldi. 4. bölümde neler olacağını merak eden vatandaşlarımız için detayları haberimizde derledik.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 4. BÖLÜM KONUSU

Leyla, iyiye doğru gitmeye başlayınca, güvenlik gerekçesiyle eve çıkartılır. Cezayir, Firuze'ye içini döker ve yaşadıklarını anlatır. Firuze de ona son derece anlayışlı davranır. Mezarlık baskınının failinin Ayıboğan Yakup olduğunu öğrenen Kurban Baba'nın oğulları ve Ömer Asaf, Yakup'un depolarından birini basarlar. Ancak Yakup'u bulamazlar.

George Bagnall, Orhan'a ABD'nin Ortadoğu politikasını anlatır ve ona yeni bir görev verir. Cezayir, Leyla'yı görmek için eve gittiğinde hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Ömer Asaf, ablası Leyla'nın bu tavrını onaylamaz. Leyla, Gülendam'la da tartışır. Cezayir ve adamları, Yakup'un çiftliğini basarlar ancak Yakup yine ellerinden kaçmayı başarır.

Cezayir, bir toplantı tertip ederek, İstanbul'un tüm yeraltı dünyasını bir araya getirir ve kendisine biat etmelerini ister. Aralarında Asım Kaptan'ın da olduğu çoğunluğun buna cevabı Cezayir'in ummadığı bir şekilde olur. Ayıboğan Yakup, Cezayir'in ayağına gider ve işbirliği yapmak istediğini söyler. Ancak başına geleceklerden habersizdir. Azamet ve Ömer Asaf, Atakan Başkan tarafından sorguya çekilirler. Firuze'nin annesi Elmas, Gülendam'ı ziyaret ederek, ona, ailede ortalığı karıştıracak küçük bir hediye bırakır. Cezayir, Suna'yla konuşmak istediğinde, kızı hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir tepki verir ve babasına silah çeker.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

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