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📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 4. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 11 Ekim Salı akşamı 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 4. bölüm fragmanını izleyenler, "Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm full canlı izle", "Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm tek parça izle" ve "atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 4. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:30
📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 4. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 4. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 11 Ekim Salı günü ekranlara gelecek olan 4. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 4. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 4. BÖLÜM KONUSU

Leyla, iyiye doğru gitmeye başlayınca, güvenlik gerekçesiyle eve çıkartılır. Cezayir, Firuze'ye içini döker ve yaşadıklarını anlatır. Firuze de ona son derece anlayışlı davranır. Mezarlık baskınının failinin Ayıboğan Yakup olduğunu öğrenen Kurban Baba'nın oğulları ve Ömer Asaf, Yakup'un depolarından birini basarlar. Ancak Yakup'u bulamazlar.

George Bagnall, Orhan'a ABD'nin Ortadoğu politikasını anlatır ve ona yeni bir görev verir. Cezayir, Leyla'yı görmek için eve gittiğinde hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Ömer Asaf, ablası Leyla'nın bu tavrını onaylamaz. Leyla, Gülendam'la da tartışır. Cezayir ve adamları, Yakup'un çiftliğini basarlar ancak Yakup yine ellerinden kaçmayı başarır.

Cezayir, bir toplantı tertip ederek, İstanbul'un tüm yeraltı dünyasını bir araya getirir ve kendisine biat etmelerin ister. Aralarında Asım Kaptan'ın da olduğu çoğunluğun buna cevabı Cezayir'in ummadığı bir şekilde olur. Ayıboğan Yakup, Cezayir'in ayağına gider ve işbirliği yapmak istediğini söyler. Ancak başına geleceklerden habersizdir. Azamet ve Ömer Asaf, Atakan Başkan tarafından sorguya çekilirler. Firuze'nin annesi Elmas, Gülendam'ı ziyaret ederek, ona, ailede ortalığı karıştıracak küçük bir hediye bırakır. Cezayir, Suna'yla konuşmak istediğinde, kızı hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir tepki verir ve babasına silah çeker.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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