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📺Gönül Dağı 71. BÖLÜM İZLE - Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yeni sezonun başlamasının ardından seyirciler, 71. bölüm için arama motorlarında araştırma yaparken, Gönül Dağı 71. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 01:30
📺Gönül Dağı 71. BÖLÜM İZLE - Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan doruktaydı. Gönül Dağı dizisi 71. bölümüyle 8 Ekim Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 71. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 71. BÖLÜM KONUSU

Veysel'i hapisten kurtarmak için Rıfat'ın şahitliği önemlidir. Evlendikten sonra Hacer'in çıkarttırdığı rapor ise bunu engellemektedir. Kenan bu raporun iptali için mücadele eder. Sonunda başarılı olabilecek midir? Ciritçi Abdullah'ı kurtaran gizemli adam, Ciritçi'ye, Divane'yle ilgili büyük bir sır verir. Ciritçi bu sırla ne yapacaktır?

İlçede açılan müzik okulu seçmeleri Asuman'ı heyecanlandırır. Ramazan'ın cesaret vermesiyle bu seçmelere katılacak olan Asuman'ı nasıl bir son beklemektedir?

Kasım'ın gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla Sefer ve Zahide karşı karşıya gelir. Kasım'ın tek isteği torunlarından helallik almaktır, fakat Zahide çocukların bu durumu bilmesini istememektedir. İkili orta yolu bulabilecek midir?

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GÖNÜL DAĞI GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta izlediğimiz bölümde Zeki Durmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan Veysel (Semih Ertürk)'in suçsuzluğu ispat edilebilecek mi? Amcaoğulları Taner (Berk Atan), Ramazan (Cihat Süvarioğlu) ve Doktor Kenan (Serkan Kuru) olay gecesinin tanığı arayışına giriyor. Bu arada bir tanık bulunuyor: Kellerin Rıfat (Hüseyin Sevimli). Rıfat, karısı Mihriban'la (Hande Nur Tekin) amcaoğullarının yanına giderek o gece Veysel'in yanında olduğunu anlatıyor. Taner ve Ramazan, sevinçle Rıfat'ı savcının yanına götürüyor. Savcı, Rıfat'la konuştuktan sonra onun tanık olup olmadığına karar veriyor. Savcının kararını Gönül Dağı'nın yetmişinci bölümünde izleyeceğiz.

Geçtiğimiz haftaki bölümde kalp krizi geçirerek kendinden geçen Ciritçi Abdullah (Yavuz Sepetçi) iyileşiyor. Veysel'in tutuklanmasından ve Kaya ailesinde yaşananlardan haberi olmayan Ciritçi Abdullah'ı kurtaran esrarengiz kişi kim, yeni bölümde öğreneceğiz. Zahide (Ecem Özkaya) ve Sefer (Ferdi Sancar) çiftliğinde çalıştıkları ve çocuklarına büyük ilgi ve ihtimam gösteren Kasım'dan (Cengiz Sezgin) gerçekleri öğreniyor. Kasım'ın, çocuklarının dedesi, ölen ilk eşi Fikret'in babası olduğunu öğrenen Zahide, bu konuda nasıl bir karara varacak dizinin yetmişinci bölümünde izleyeceğiz.

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