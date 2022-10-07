📺Kasaba Doktoru 19. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan doruktaydı. Kasaba Doktoru 7 Ekim Cuma günü ekranlara geldi. Kasaba Doktoru 19. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 19. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU 19. BÖLÜM KONUSU

Ömer, annesinin ölümünün acısını yaşarken Yalçın'ın söylediği bir cümle aklını karıştırır ve en yakınındaki hainin peşine düşer. Hastaneye gelen bir vaka Mine'nin Hakan hakkındaki düşünceleri değiştirir. Sosyal hizmetlere giden Mine, Zeynep'in tepkisiyle karşılaşır ve çareyi Neslihan'dan yardım istemekte bulur. Yalçın, Neslihan'ın Erol'a karşı kurduğu acımasız planı öğrenir. Bu plan hem Yalçın hem Hakan'ın varlığını tehlikeye sokacaktır.

Ömer, Leyla'nın Mediha dosyasını en başından beri bildiğini öğrenince aralarındaki tüm bağlar kopar. Leyla, Ömer'in her hareketinde aralarındaki mesafenin gittikçe büyüdüğünü hisseder. Leyla ve Ömer ilişkilerini etkileyecek büyük konuşmayı yapmaya hazırlanır. Hakan ve Mine için ise beklenen duruşma günü gelmiştir…

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 19. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 19. BÖLÜM İZLE