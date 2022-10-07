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ALDATMAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU | Aldatmak konusu ne, oyuncuları kim? Aldatmak dizisi nerede çekiliyor?

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, daha ilk fragmanıyla seyircilerin beğenisini kazandı. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çeken Aldatmak dizisi hakkında arama motorlarında araştırılan Aldatmak konusu ne, oyuncuları kim? Aldatmak dizisi nerede çekiliyor? konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 12:05 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 12:05
ALDATMAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU | Aldatmak konusu ne, oyuncuları kim? Aldatmak dizisi nerede çekiliyor?

ALDATMAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU | Aile mahkemesi hakimi bir kadının mutlu sandığı kendi ailesini alatan Aldatmak dizisi, ilk fragmanıyla bile seyircileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun başrollerini paylaştığı dizi hakkında arama motorlarında araştırılan Aldatmak konusu ne, oyuncuları kim? Aldatmak dizisi nerede çekiliyor? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NE?

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

ALDATMAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU

VAHİDE PERÇİN (Güzide Yenersoy) 👇

Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve soğuk olabilen, bastığı yeri titreten, katı, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, tek bir tesadüfle yerle bir olacaktır.

ERCAN KESAL (Ali Sezai Okuyan) 👇

Sezai, Nevşehir ve Ankara'da hukuk büroları olan çok başarılı bir avukattır. Şiir ve edebiyat düşkünü, eşiyle ayrı, iki çocuk sahibi bir babadır. Güzide ve Tarık ile okuldan arkadaşlardır. Zamanında çok yakın bir dostlukları olsa da Güzide ve Tarık sevgili olunca gruptan uzaklaşmıştır. Otuz yıl sonra Güzide'yle yolu tekrar kesişince hayatında yepyeni bir sayfa açılacaktır.

MUSTAFA UĞURLU (Tarık Yenersoy) 👇

Güzide'nin kocası Tarık, işinde başarılı, kendine ait bir hukuk bürosu olan karizmatik bir avukattır. Güzide'yle aralarında gözle görülür bir problem olmasa da evliliklerinde yılların getirdiği bir yorgunluk vardır. Tarık, ailesinden yıllardır çok büyük bir sır saklamaktadır ve bu sırrın açığa çıkmasıyla hayatı alt üst olacaktır.

YUSUF ÇİM (Ozan Yenersoy) 👇

Tarık ve Güzide'nin oğlu Ozan, her şeyin en iyisinde gözü¨ olan genç bir inşaat mühendisidir. Çok çalışıyor olmaktan şikayetçidir ve bir an önce zengin olmak, lüks bir hayat yaşamak ister. Kolay yoldan istediği hayata kavuşma hevesi başına büyük dertler açacaktır.

CEM BENDER (Oltan Kaşifoğlu) 👇

Tarık'ın hem yakın arkadaşı, hem müvekkili, hem de akıl hocası Oltan, inşaat şirketi sahibi, çok varlıklı, eski usül bir iş¸ insanıdır. Mafya olmasa da kanunsuz işler yapmaktan da zor duruma düşen insanları kullanmaktan çekinmez.

CANER ŞAHİN (Tolga Kaşifoğlu) 👇

Oltan Kaşifoğlu'nun oğlu Tolga, güvenlik yazılımları konusunda uzman, start-up şirketi sahibi, yakışıklı, yeni nesil bir iş insanıdır. Çok para kazanmakta, çok iyi harcamakta ve çok iyi bir hayat yaşamaktadır. Aşk hayatında istikrarlı olmasa da gerçek aşkla karşılaştığında hayatı bambaşka bir yöne gidecektir.

FEYZA SEVİL GÜNGÖR (Oylum Yenersoy) 👇

Güzide ve Tarık'ın güzel ve zeki kızları Oylum, annesinin ısrarları sonucu tıp fakültesine yazılmıştır ancak en büyük hayali dünyaca ünlü bir dansçı olmaktır. Oylum, ailesinden birçok şeyi saklamak pahasına dahi hayallerinin peşinden koşabilecek cesarete sahiptir ancak işler hiç de planladığı gibi gitmeyecektir.

ASENA GİRİŞKEN (Yeşim Denizeren) 👇

Antalyalı, liseden terk, küçük bir kasabada büyümüş, domestik, sıcak bir kadındır. Öykü adında beş yaşında bir kızı olan Yeşim, yaşamının yalanlarla örülü olduğundan habersiz, mutlu ve düzenli hayatından memnundur.

CEM SÜRGİT (Ümit Özgüder) 👇

Güzide'nin kimyager kardeşi Ümit, neşeli, esprili, hafif fırıldak, evli ve bir kız çocuk sahibidir. Küçük hesaplar peşindedir ancak bunu rahatsız edici boyutlara taşımadan yerini bilir. Güzide onun için bir abladan ziyade hep bir anne olmuştur.

MELTEM BAYTOK (Nazan Tokluca) 👇

Güzide'nin üniversiteden yakın arkadaşı Nazan, Güzide gibi hakimdir. Güzide'nin bazen akıl verdiği, bazen de akıl aldığı en yakın arkadaşı, sırdaşıdır. Adeta aileden biri olan Nazan, hiç evlenmemiştir, Ozan ve Oylum'un da manevi teyzesidir.

ALDATMAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un Galata ve Beşiktaş gibi ilçelerinde çekilen Aldatmak dizisi, ilk bölümüyle 22 Eylül 2022'de ekranlara gelecek.

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