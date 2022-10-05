📺O Kız 3. BÖLÜM İZLE - O Kız SON BÖLÜM İZLE | O Kız Kanal D izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan O Kız, 3. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 3. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, O Kız 3. bölüm full izle, O Kız izle,O Kız 3. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, O Kız 5 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak 3. bölümünde neler yaşanacak? O Kız dizisinin 3. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

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O KIZ 3. BÖLÜM KONUSU

Zeynep'i hastaneye bırakan Ozan kızın hayatıyla ilgili tanık olduğu şeyler karşısında dehşete düşer. Sitare ise ajansta işlerin kötüye gitmesi nedeniyle deliye dönmüştür. Bu kötü durumun içinden çıkabilmek için Zeynep'e bir teklifte bulunacaktır. Ve Ozan da ne kadar istemese de onunla birlikte hareket etmek zorundadır. Sitare Zeynep'e kızın bütün problemlerini çözme vaadiyle özel bir teklifte bulunur. Yaşadığı olaylar Zeynep'i çaresizliğe sürüklemiştir. Vereceği karar herkesin hayatını değiştirecektir.

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)