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KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI (RESİMLİ) İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonuyla sevenleriyle buluşacak. Tarihsel dizi geçtiğimiz sezon bütük ilgi görmüştü. Başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın kadrosu merak ediliyor. Peki Kuruluş Osman oyuncuları kimler? İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 16:43 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 17:00
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI (RESİMLİ) İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Kuruluş Osman yeni sezonu ile sevenleriyle buluşacak. Merakla beklenen dizinin yeni sezonun oyuncu kadrosunda da yeni isimler yer aldı. Usta oyunculardan kurulu atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. İşte dev oyuncu kadrosu...

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi) Kuruluş Osman'ın kadrosunda yer alıyor.

İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu:

Burak Özçivit
Osman


Yıldız Çağrı Atiksoy
Malhun Hatun



Seda Yıldız
Şeyh Edebali




Özge Törer
Bala Hatun




Rüzgar Aksoy
Turgut




Çağrı Şensoy
Cerkutay




Yiğit Uçan
Boran




Emin Gürsoy
Kumral Abdal




Burak Alp Yenilmez
Kutan

Miray Akar
Alçiçek Hatun

Almila Uluer Atabeyoğlu
Bengi Hatun

Deniz Hamzaoğlu
Bayındır Bey

İpek Karapınar
Frigg

Hakan Yılmaz
Kantakuzenos

Nihat Altınkaya
Olof

Kaan Yalçın
Öktem Bey

Begüm Çağla Taşkın
Ülgen Hatun

Talat Can Büyükaltay
Erik

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