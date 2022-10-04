Haberler Dizi Haberleri 📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 20. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş Kanal D Üç Kız Kardeş izle

📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 20. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 20. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 20. bölüm full izle, Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş 20. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Üç Kız Kardeş'in 4 EKim Salı günü yayınlanacak 20. bölümünde neler yaşanacak? Üç Kız Kardeş dizisinin 20 bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 11:49 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 12:00
📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 20. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 27 Eylül Salı günü ekranlara gelecek 19. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 20. BÖLÜM KONUSU

Rüçhan'ı Türkan'a şiddet uygularken yakalayan Nesrin, Rüçhan'ı dinlemeden Türkan'ı elinden çekip alır ve baba evine götürür. Somer, Türkan'ı alıp yanına getirmek istese de Nesrin buna izin vermez. Türkan annesini ikna etmek için Somer'i sevdiğini ve Rüçhan Hanımla yaşadıkları sorunlu günlerin geride kaldığını söyler. Fakat Nesrin ikna olmaz.

Uzun bir aradan sonra Nesrin'in yeniden yerine gelen hafızası aileyi sevince boğar. Sadık, Nesrin'e hatırlayamadığı zamanları anlatır. Mine, Somer'in ilgisini çekememesinin sebebini bebeği Kiraz'ın varlığı olarak yorumlar. Mine, ağır bir lohusa depresyonunun içinde olduğu için Kiraz'a istemeden de olsa zarar verir. Kiraz'ın yaşadığı rahatsızlık Somer'i zor durumda bırakır.

Derya, telefonlarına çıkmayan Hakan'ın peşine düşer. Serdar, Dönüş ve Derya, Hakan'ı bulmak için İzmir'e gider. Derya'nın Hakan'ın gidişiyle yaşadığı üzüntü ve Fatih'in babası olduğunu iddia etmesi üzerine içine düştüğü depresyona kıyamayan Serdar, Dönüş ve Derya, gerçekler ve tatlı yalanlar arasında kalır.

Rüçhan, Mustafa'nın varlığından rahatsız olur ve Mustafa'nın neden Ayvalık'ta olduğunu sorgular. Özer, yıllar önceki aşkı ve oğlu Mustafa'nın annesi Sevilay'la yeniden karşılaşır.

Türkan ve Somer aralarındaki engellere rağmen kavuşabilecek mi? Derya, Hakan'ın gidişiyle kırılan kalbini onarabilecek mi? Rüçhan, Türkan ve Nesrin'e karşı kendisini haklı çıkarabilecek mi?

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