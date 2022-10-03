BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI (RESİMLİ) | Bir Küçük Gün Işığı konusu ne, oyuncuları kim?

atv ekranlarında yeni sezonda boy gösterecek olan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin ilk bölüm yayın tarihi belli oldu. 5 Eylül Pazartesi günü gösterime girecek dizi daha ilk fragmanıyla seyircilerin beğenisini kazanırken diziseverler arama motorlarında Bir Küçük Gün Işığı konusu ne, oyuncuları kim? Bir Küçük Gün Işığı dizisi nerede çekiliyor? sorularının cevabını araştırıyor. İşte atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı hakkında tüm merak edilenler...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NE?

Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur. Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir. Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar. Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir. Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır. Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat, kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

SERAY KAYA (Elif)

Elif, organizasyon şirketi sahibi, düşünceli, nazik ve yetenekli bir kadın. Aşk dolu evliliği ve sıfırdan var ettiği başarılı bir kariyeri vardır. Elif'in kusursuz hayatı kara bir haberle tepetaklak olur. Tüm ezberleri bozulup her şeye yeniden başlamak zorunda kalırken minik bir mucize, Elif'in karanlık hayatını gün ışığına çıkarır.

Berk Oktay (Fırat)

Fırat zeki, çalışkan, dürüst, güvenilir bir adam. Arkan Holding'in yönetim kurulu başkanı, annesi Ümran'ın gözbebeği, ailenin geleceğidir. Fırat ailesini gözünden sakınırken omuzlarına taşıması hiç de kolay olmayan yükler alır. Elif'le tanıştıktan sonra hayatı hiç ummadığı kadar karışır ama aşk her zorluğu aşması için ona gereken gücü verir.

TUĞÇE AÇIKGÖZ (Dila)

Dila, Ayaz Ailesi'nin yaramaz, ele avuca sığmaz, dolu dizgin kızı. Hayattaki en büyük korkusu annesi Ümran'a benzemek… Sırf ondan uzaklaşmak için çok sevdiği babası Cemil'i ve abisi Fırat'ı arkasında bırakarak evden kaçıp yeni maceraya atılmış. Bugün geri döndüğünde içinden çıkılması zor bir bulmacayı da beraberinde getirir. Artık tüm ailenin kimyasını bozup kuralları yeniden yazmaya hazırdır.

ESRA DERMANCIOĞLU (Ümran)

Ümran, köklü bir aileye mensup, geleneklerine bağlı, otoriter bir kadın. Ailesi onun tüm dünyasıdır. Çocuklarını korumak için yapmayacağı şey yoktur, gerekirse onları kendilerinden bile korumaya kararlıdır. Fırat, hamurunu kendi yoğurduğu ustalık eseriyken Dila ömrünün en zor sınavı… Ama hayatta en çetrefil sınavlar beklemediklerimizden gelir. Ümran, Dila'yla meşgulken asıl tehlikenin Fırat'tan geldiğini göremez.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, Türkiye ve İtalya'da geçiyor. Set fotoğraflarına bakıldığında dizinin İtalya şehirlerinden Bologna ve Venedik'te geçtiği görülüyor. Dizinin Türkiye çekimleriyse İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirildi.