📺 Seversin 19. bölüm İZLE | Seversin son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Seversin dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Seversin dizisinin 3 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediliyordu. İşte Seversin dizisinin son bölümü ve bilgileri...

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SEVERSİN 19. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Asya'nın pes etmeyen hamlesi Selin ve Nazlı'yı öfkelendirse de Tolga'yı mutlu etmiştir. Tolga, Asya ile kurallar üzerine pazarlığa tutuşur. Asya her ne kadar toprak işine girişinin Tolga için olmadığını söylese de gerçek öyle değildir. Tolga'nın da bunu fark edince artık harekete geçmeye karar verir. Toprak işinin lansmanında bütün yakınları ve magazin basını önünde Asya'ya evlenme teklif edecektir. Böylece hem çıkan haberlerin önünü alacak hem sevdiği kadını bir kere daha kazanacaktır. Fakat onun masum planı şer ittifakı tarafından bozulur.

Selin ve Nazlı'nın sonunu düşünmeden attığı adımlar Asya'nın sabrını taşırır ve herkesi etkileyecek bir karar verir…

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

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SEVERSİN DİZİSİ KONUSU NE?

Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga'da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

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