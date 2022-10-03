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📺 Seversin 19. bölüm İZLE - Seversin son bölüm FULL İZLE

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Seversin, 19. bölümüyle ekranlara geldi. Seversin izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak edilirken, arama motorlarında Severin 19. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Seversin'in 19. bölümünde neler yaşanacak? Seversin'in 19. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Seversin dizisinin 19. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 02:00 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 02:30
📺 Seversin 19. bölüm İZLE - Seversin son bölüm FULL İZLE

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Seversin dizisinde heyecan doruktaydı. İzleyiciler, Seversin dizisinin 3 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediliyordu. İşte Seversin dizisinin son bölümü ve bilgileri...

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SEVERSİN 19. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Asya'nın pes etmeyen hamlesi Selin ve Nazlı'yı öfkelendirse de Tolga'yı mutlu etmiştir. Tolga, Asya ile kurallar üzerine pazarlığa tutuşur. Asya her ne kadar toprak işine girişinin Tolga için olmadığını söylese de gerçek öyle değildir. Tolga'nın da bunu fark edince artık harekete geçmeye karar verir. Toprak işinin lansmanında bütün yakınları ve magazin basını önünde Asya'ya evlenme teklif edecektir. Böylece hem çıkan haberlerin önünü alacak hem sevdiği kadını bir kere daha kazanacaktır. Fakat onun masum planı şer ittifakı tarafından bozulur.

Selin ve Nazlı'nın sonunu düşünmeden attığı adımlar Asya'nın sabrını taşırır ve herkesi etkileyecek bir karar verir…

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

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SEVERSİN DİZİSİ KONUSU NE?

Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga'da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

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